A l’issue de sa victoire face à Coric, où il du cravacher, Novak Djokovic a expliqué dans quel état d’esprit il fallait être pour parvenir très souvent à se sortir de ces situations périlleuses. Il a aussi évoqué que même s’il était le numéro 1 mondial, à chaaque fois qu’il rentrait sur le court, il était angoissé, et que le but était bien sur de maitriser tout cela le mieux possible : « Il est clair qu’en tant qu’athlète vous voulez toujours jouer le jeu selon vos propres conditions, vous voulez dominer le duel. Mais vos coups ne répondent pas toujours comme vous le souhaitez, c’est aussi cela le tennis. Je sais que, en dans mon cas, peu importe l’expérience que j’ai à ce niveau, je me sens toujours nerveux et j’ai les mêmes soucis que tout le monde. Parfois, je mets moins d’intensité, etc. Mais au fil des ans, j’ai appris à diriger mon énergie dans la bonne direction. Hier comme aujourd’hui, je pense avoir trop attendu et mes adversaires ont un peu dicter le jeu. J’ai trop défendu c’est évidement et cela consomme beaucoup d’énergie. Mais j’ai aussi compris que parfois il est nécessaire d’être dans cette situation et il faut savoir l’accepter. L’essentiel est de trouver un moyen de gagner et c’est ce qui s’est passé. Chaque match est un défi mental et physique »