A l’occasion du média day de l’ATP 500 de Vienne qui a eu lieu ce dimanche alors que le tournoi débutera ce lundi 26 octobre, Novak Djokovic est revenu sur la possibilité d’égaler le record de Pete Sampras en finissant pour la sixième fois numéro 1 mondial en fin de saison. Pour cela, il devra au moins atteindre les quarts de finale en Autriche.

Pour rappel, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ont tous les trois terminé numéro 1 mondial en fin d’année à cinq reprises.

» Je ne veux plus entrer dans le débat sur le GOAT (Greatest Of All Time), je laisse le soin aux autres de le faire. Maintenant, ce que je vais essayer, c’est de garder la place de numéro 1 mondial aussi longtemps que possible. Sampras était mon idole quand j’étais enfant et cela signifierait beaucoup pour moi d’égaler son record « , a déclaré le Serbe qui devra se méfier d’une partie de tableau compliquée (voir ci-dessous).