Battu en deux sets par Luciano Darderi (42e mondial) au premier tour de l’ATP 500 de Vienne, Dominic Thiem a disputé le dernier match de sa carrière, à seule­ment 31 ans.

Usé par les bles­sures et le train de vie d’un joueur profes­sionnel, le vain­queur de l’US Open a révélé en confé­rence ce qui lui manquera le moins.

« Certainement des vols long‐courriers. Au début, cela ne me déran­geait pas, mais au fil des années, cela deve­nait de plus en plus diffi­cile et fati­guant. C’est proba­ble­ment ce qui me manquera le moins », a déclaré l’Autrichien dans des propos rapportés par Ubitennis.