C’est la fin d’une belle aven­ture pour Jurgen Melzer.

Engagé cette semaine en double, chez lui, à Vienne, aux côtés d’Alexander Zverev, qui avait demandé à l’Autrichien à jouer avec lui pour sa dernière, les deux hommes se sont inclinés d’en­trée face à la paire de spécia­listes Peers/Polasek (6–7, 5–7).

Ancien 8e joueur mondial en simple, vain­queur de cinq trophées, dont deux à Vienne en 2009 et 2010, Jurgen Melzer tire donc un trait défi­nitif sur sa carrière profes­sion­nelle à l’âge de 40 ans. Également lauréat de deux titres en Grand Chelem en double et un en double mixte, l’Autrichien restera comme le seul joueur à avoir battu Novak Djokovic en Grand Chelem, à Roland‐Garros en 2010, après avoir été mené deux sets à rien en quarts de finale. Une perfor­mance non négli­geable pour celui qui s’était hissé jusqu’en demi‐finale du tournoi avant de perdre face à un certain Rafael Nadal.

Nous lui souhai­tons une bonne et agréable après carrière.