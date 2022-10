Daniil Medvedev est en train de réaliser une semaine de très haut niveau en Autriche.

Après avoir faci­le­ment disposé de Basilashvili, Thiem et Sinner, l’ac­tuel 4e joueur mondial avait rendez‐vous avez Grigor Dimitrov, ce samedi en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne, joueur contre lequel il s’était incliné lors de la dernière confrontation.

Et une nouvelle fois, le duel a tourné court en raison de la domi­na­tion écra­sante du Russe qui n’aura commis que 4 petites fautes directes durant l’en­semble de la rencontre (pour 17 coups gagnants).

Une victoire 6–4, 6–2 en à peine 1h30 de jeu pour Daniil Medvedev qui va disputer ce dimanche la 27e finale de sa carrière et la cinquième de sa saison après son seul titre remporté à Los Cabos et ses trois finales perdues à l’Open d’Australie, Bois‐le‐Duc et Halle.

Il affron­tera le vain­queur de la deuxième demi‐finale entre Borna Coric et Denis Shapovalov, deux joueurs au style assez opposé.