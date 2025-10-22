En tant que natif de San Candido, dans les Dolomites, à quelques kilomètres seulement de la frontière entre l’Italie et l’Autriche, Jannik Sinner se sent un peu comme à la maison sur l’ATP 500 de Vienne. Et il n’a pas fait de quartier pour son entrée en lice.
Opposé à l’Allemand, Daniel Altmaier, le 2e joueur mondial a livré une performance proche de la perfection. Vainqueur 6–0, 6–2, en moins d’une heure de jeu, le lauréat de l’édition 2023 a concédé seulement quatre petits poins derrière sa mise en jeu en plus de 18 coups gagnants pour 3 fautes directes.
4 points lost on serve all match.— Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2025
58 minutes in total.
9.61 performance rating.
Unreal from @janniksin 😮 pic.twitter.com/4Ejftv2ir2
Peut‐être une manière pour l’Italien de répondre aux nombreuses attaques dont il est la cible depuis l’annonce de son absence pour les phases finales de la Coupe Davis.
Mais fidèle à lui‐même, il a avant tout fait parler son humilité et sa simplicité lors de l’interview sur le court : « J’ai l’impression que tout fonctionnait très bien dans le premier set. Sur les courts couverts, il faut être très prudent. Si votre adversaire commence à bien servir, il est très difficile de le breaker. Mais je suis très satisfait de ma performance d’aujourd’hui, j’ai commencé le tournoi de manière très positive, non seulement sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan émotionnel. »
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 19:51