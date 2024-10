Battu en 8ème de finale en Autriche par Giovanni Mpettschi Perricard qui a lâché la baga­telle de 22 aces, Félix qui était double vain­queur à Vienne va prendre « cher » ce lundi au classement.

Lundi, la sentence sera lourde puisque le Canadien poin­tera à la 27ème place mondial, un clas­se­ment assez éloigné de son potentiel.

Cette saison 2024 est donc plus que diffi­cile pour le Canadien. Il lui reste main­te­nant Bercy ou encore le Moselle Open pour sauver son année et se poser peut‐être des vraies ques­tions en terme de prépa­ra­tion et program­ma­tion pour pouvoir rebondir en 2025.

Si l’on excepte sa perfor­mance à Paris pour les Jeux Olympiques, le Canadien n’a pas gagné deux matchs de suite depuis cet évènement.