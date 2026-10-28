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La détresse d’un jeune talent du circuit après avoir manqué 4 balles de match contre Zverev

Par
Thomas S
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Le tennis est un sport brutal, autant physi­que­ment que psychologiquement.

Quelques jours après s’être incliné au jeu décisif du troi­sième set (alors qu’il menait 3 points à 0) contre Stan Wawrinka à Lyon, Martin Landaluce a connu une nouvelle grosse désillu­sion, ce mardi soir, face à Alexander Zverev au premier tour de l’ATP 500 de Vienne.

Battu, 7–5, 3–6, 7–6(11), en 3h05 de jeu après avoir obtenu quatre balles de match, le jeune espa­gnol de 20 ans est resté de longues secondes assis sur son banc avec la tête dans sa serviette suite à l’issue de la rencontre. 

Et malgré la belle acco­lade qui lui a été offerte par l’Allemand, l’ac­tuel 67e mondial semblait tota­le­ment sonné. 

Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 09:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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