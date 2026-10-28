Le tennis est un sport brutal, autant physiquement que psychologiquement.
Quelques jours après s’être incliné au jeu décisif du troisième set (alors qu’il menait 3 points à 0) contre Stan Wawrinka à Lyon, Martin Landaluce a connu une nouvelle grosse désillusion, ce mardi soir, face à Alexander Zverev au premier tour de l’ATP 500 de Vienne.
Battu, 7–5, 3–6, 7–6(11), en 3h05 de jeu après avoir obtenu quatre balles de match, le jeune espagnol de 20 ans est resté de longues secondes assis sur son banc avec la tête dans sa serviette suite à l’issue de la rencontre.
Et malgré la belle accolade qui lui a été offerte par l’Allemand, l’actuel 67e mondial semblait totalement sonné.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 09:09