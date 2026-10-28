Le tennis est un sport brutal, autant physi­que­ment que psychologiquement.

Quelques jours après s’être incliné au jeu décisif du troi­sième set (alors qu’il menait 3 points à 0) contre Stan Wawrinka à Lyon, Martin Landaluce a connu une nouvelle grosse désillu­sion, ce mardi soir, face à Alexander Zverev au premier tour de l’ATP 500 de Vienne.

Battu, 7–5, 3–6, 7–6(11), en 3h05 de jeu après avoir obtenu quatre balles de match, le jeune espa­gnol de 20 ans est resté de longues secondes assis sur son banc avec la tête dans sa serviette suite à l’issue de la rencontre.

Martin Landaluce, dévasté, après avoir perdu en ayant eu quatre balles de match contre le n°2 mondial Alexander Zverev.



L’Espagnol est resté de longues secondes caché dans sa serviette à l’issue de ce gros combat de 3h05. pic.twitter.com/7Y9Q7zvaU6 — Tennis Legend (@TennisLegende) October 27, 2026

Et malgré la belle acco­lade qui lui a été offerte par l’Allemand, l’ac­tuel 67e mondial semblait tota­le­ment sonné.