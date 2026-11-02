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La nouvelle excuse de Zverev ne passe pas : « Ce n’est pas très élégant de sa part »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

« Je trouve que c’est diffi­cile pour moi de jouer ici. Les condi­tions sont incroya­ble­ment lentes. Je trouve que le revê­te­ment était très, très simi­laire à celui de la Lever Cup, ce qui, je crois, convient très, très bien à Alex De Minaur », a regretté Alexander Zverev samedi, après sa défaite contre l’Australien en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne.

Une décla­ra­tion qui n’a pas manqué de faire réagir. Alors que l’Allemand est régu­liè­re­ment critiqué par les fans pour sa tendance à cher­cher des excuses après ses défaites, le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, n’a pas non plus apprécié ses propos.

« Ma pensée est : de la même manière qu’il ne dit pas quand le court lui profite pour justi­fier pour­quoi il bat quel­qu’un, ce n’est pas joli de le dire quand ça ne lui plaît pas ou ne lui convient pas, car cela mini­mise la victoire de l’ad­ver­saire », a commenté le rédac­teur en chef de Punto de Break.

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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