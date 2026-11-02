« Je trouve que c’est diffi­cile pour moi de jouer ici. Les condi­tions sont incroya­ble­ment lentes. Je trouve que le revê­te­ment était très, très simi­laire à celui de la Lever Cup, ce qui, je crois, convient très, très bien à Alex De Minaur », a regretté Alexander Zverev samedi, après sa défaite contre l’Australien en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne.

Une décla­ra­tion qui n’a pas manqué de faire réagir. Alors que l’Allemand est régu­liè­re­ment critiqué par les fans pour sa tendance à cher­cher des excuses après ses défaites, le jour­na­liste José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, n’a pas non plus apprécié ses propos.

Antes de irse de Viena, Zverev dejó esta crítica hacia el torneo de Viena y las pelotas.



🗣️ « En años ante­riores era mara­villoso jugar aquí, pero este año ha sido muy difícil. Las pelotas son increí­ble­mente lentas, la pista también. Y, sobre todo, la bola bota muy, muy bajo »



🗣️… pic.twitter.com/V0OUxPpEfL — José Morón (@jmgmoron) November 2, 2026

« Ma pensée est : de la même manière qu’il ne dit pas quand le court lui profite pour justi­fier pour­quoi il bat quel­qu’un, ce n’est pas joli de le dire quand ça ne lui plaît pas ou ne lui convient pas, car cela mini­mise la victoire de l’ad­ver­saire », a commenté le rédac­teur en chef de Punto de Break.