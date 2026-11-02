« Je trouve que c’est difficile pour moi de jouer ici. Les conditions sont incroyablement lentes. Je trouve que le revêtement était très, très similaire à celui de la Lever Cup, ce qui, je crois, convient très, très bien à Alex De Minaur », a regretté Alexander Zverev samedi, après sa défaite contre l’Australien en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne.
Une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir. Alors que l’Allemand est régulièrement critiqué par les fans pour sa tendance à chercher des excuses après ses défaites, le journaliste José Moron, suivi par plus de 100 000 personnes sur X, n’a pas non plus apprécié ses propos.
« Ma pensée est : de la même manière qu’il ne dit pas quand le court lui profite pour justifier pourquoi il bat quelqu’un, ce n’est pas joli de le dire quand ça ne lui plaît pas ou ne lui convient pas, car cela minimise la victoire de l’adversaire », a commenté le rédacteur en chef de Punto de Break.
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 10:10