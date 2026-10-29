Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne après une victoire étriquée face à Cameron Norrie (4−6, 6–3, 7–6), le Russe a une nouvelle fois fait parler de lui pendant la rencontre. Mais cette fois, il a choisi la méthode douce et humoristique pour évacuer sa frustration au lieu de fracasser sa raquette. Le tout en évitant une nouvelle amende ; comme il l’a lui‐même expliqué lors d’un échange avec l’arbitre de chaise sur un changement de côté
« Si tu te fais mal, au moins tu ne prends pas d’amende. Donc l’ATP aime bien quand les gens se font mal un peu », a lâché celui qui affrontera Adrian Mannarino pour une nouvelle place dans le dernier carré, comme lors de ses quatre derniers tournois.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.