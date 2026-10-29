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La nouvelle méthode de Medvedev pour éviter les amendes : « L’ATP aime bien quand les gens se font mal »

Par
Thomas S
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Daniil Medvedev est quand même un drôle d’oiseau. 

Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne après une victoire étri­quée face à Cameron Norrie (4−6, 6–3, 7–6), le Russe a une nouvelle fois fait parler de lui pendant la rencontre. Mais cette fois, il a choisi la méthode douce et humo­ris­tique pour évacuer sa frus­tra­tion au lieu de fracasser sa raquette. Le tout en évitant une nouvelle amende ; comme il l’a lui‐même expliqué lors d’un échange avec l’ar­bitre de chaise sur un chan­ge­ment de côté 

« Si tu te fais mal, au moins tu ne prends pas d’amende. Donc l’ATP aime bien quand les gens se font mal un peu », a lâché celui qui affron­tera Adrian Mannarino pour une nouvelle place dans le dernier carré, comme lors de ses quatre derniers tournois. 

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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