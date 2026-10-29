Daniil Medvedev est quand même un drôle d’oiseau.

Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Vienne après une victoire étri­quée face à Cameron Norrie (4−6, 6–3, 7–6), le Russe a une nouvelle fois fait parler de lui pendant la rencontre. Mais cette fois, il a choisi la méthode douce et humo­ris­tique pour évacuer sa frus­tra­tion au lieu de fracasser sa raquette. Le tout en évitant une nouvelle amende ; comme il l’a lui‐même expliqué lors d’un échange avec l’ar­bitre de chaise sur un chan­ge­ment de côté

Se fracasser la main plutôt que sa raquette : la nouvelle tech­nique de Daniil Medvedev pour éviter les amendes 😅 pic.twitter.com/J2RSRuOsn3 — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 29, 2026

« Si tu te fais mal, au moins tu ne prends pas d’amende. Donc l’ATP aime bien quand les gens se font mal un peu », a lâché celui qui affron­tera Adrian Mannarino pour une nouvelle place dans le dernier carré, comme lors de ses quatre derniers tournois.