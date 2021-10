Sascha est un bosseur et sa carrière a pris une nouvelle dimension.

Fébrile lors de certains passages pendant son quart de finale face à Felix Auger Aliassime, il a décidé de changer de méthode pour préparer sa demi‐finale face à Alcaraz, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela a fonctionné.

« J’ai enfin réussi à trouver le rythme souhaité depuis la ligne de fond, cela me posait beau­coup de problèmes ces derniers jours. Je ne me sentais pas tout à fait à l’aise. A partir de là, je n’avais pas un bon feeling avec la balle, c’est pour­quoi j’ai passé beau­coup de temps à m’en­traîner après le match avec Félix. Et ce samedi j’ai encore eu réalisé une heure et demie d’échauf­fe­ment avant aller sur le terrain » a expliqué celui qui est le grand favori de la finale.