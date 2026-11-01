La défaite d’Alexander Zverev contre Alex de Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne (6−4, 1–6, 7–6 [4]) ne va pas calmer les détrac­teurs du nouveau numéro 1 mondial, qui s’installera ce lundi sur le trône.

Alors que l’Allemand a remporté à Roland‐Garros et l’US Open les deux premiers titres en Grand Chelem de sa carrière, il affiche désor­mais un bilan de neuf défaites pour seule­ment trois victoires face au top 10 au cours de cette saison histo­rique pour lui.

Et pour rappel, il a perdu tous ses matchs en 2026 face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

El récord de Alexander Zverev vs. Top 10 en la tempo­rada : 3 victo­rias y 9 derrotas.



El alemán será N°1 del mundo a partir del lunes. pic.twitter.com/8AA8HoKeVx — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 31, 2026

Des statis­tiques inha­bi­tuelles pour un numéro 1 mondial, dont la légi­ti­mité est souvent remise en cause.