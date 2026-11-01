La défaite d’Alexander Zverev contre Alex de Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne (6−4, 1–6, 7–6 [4]) ne va pas calmer les détracteurs du nouveau numéro 1 mondial, qui s’installera ce lundi sur le trône.
Alors que l’Allemand a remporté à Roland‐Garros et l’US Open les deux premiers titres en Grand Chelem de sa carrière, il affiche désormais un bilan de neuf défaites pour seulement trois victoires face au top 10 au cours de cette saison historique pour lui.
Et pour rappel, il a perdu tous ses matchs en 2026 face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.
Des statistiques inhabituelles pour un numéro 1 mondial, dont la légitimité est souvent remise en cause.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.