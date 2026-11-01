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Le bilan embar­ras­sant de Zverev, nouveau numéro 1 mondial, face au top 10 cette saison

Par
Baptiste Mulatier
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La défaite d’Alexander Zverev contre Alex de Minaur en demi‐finales de l’ATP 500 de Vienne (6−4, 1–6, 7–6 [4]) ne va pas calmer les détrac­teurs du nouveau numéro 1 mondial, qui s’installera ce lundi sur le trône.

Alors que l’Allemand a remporté à Roland‐Garros et l’US Open les deux premiers titres en Grand Chelem de sa carrière, il affiche désor­mais un bilan de neuf défaites pour seule­ment trois victoires face au top 10 au cours de cette saison histo­rique pour lui.

Et pour rappel, il a perdu tous ses matchs en 2026 face à Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

Des statis­tiques inha­bi­tuelles pour un numéro 1 mondial, dont la légi­ti­mité est souvent remise en cause.

Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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