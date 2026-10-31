Demi‐finaliste de l’ATP 500 de Vienne, où il va retrouver Carlos Alcaraz en demi‐finales après avoir dominé Adrian Mannarino, Daniil Medvedev a pointé la lenteur du court. Des critiques relayées par Tennis365 :

« Mon niveau est excellent en ce moment. Quand j’ai confiance en moi, je sais toujours comment la conserver. J’ai donc toujours été l’un des meilleurs joueurs du monde quand je suis dans le rythme, et je suis dans le rythme en ce moment. Mais ça ne change rien, j’ai gagné 6–2, 6–3, je ne vais pas changer d’avis, je ne vais pas rester ici à dire : ‘oui, le court est devenu bien meilleur’. À mon avis, pour un court en dur indoor, ce n’est pas un bon court. Je comprends qu’il faille diver­si­fier les condi­tions pour permettre aux joueurs de montrer diffé­rentes facettes de leur jeu, mais sur un court en dur indoor, tout repose sur le service, voire, même si je ne le fais pas moi‐même, sur le service‐volée. Ici, si quelqu’un est spécia­liste du service‐volée, il va proba­ble­ment perdre 6–1, 6–1. À mon avis, ce n’est tout simple­ment pas adapté aux courts en dur indoor. »