Désormais retraité après s’être incliné au premier tour de l’ATP 500 de Vienne, où il dispu­tait le dernier tournoi de sa carrière, Dominic Thiem a reçu un message spécial de la part d’Alexander Zverev, qu’il a notam­ment battu en finale de l’US Open 2020.

« La carrière de tennis de tous prendra malheu­reu­se­ment fin tôt ou tard. Mais les gens que vous rencon­trez et les amitiés que vous avez construites vont durer toute une vie. Merci pour ces batailles diffi­ciles. Merci pour les moments les plus inou­bliables que nous avons pu partager en dehors du court. Merci d’avoir montré qu’une véri­table amitié est possible même entre grands rivaux. Ce n’est pas un au revoir. C’est un à bientôt mon ami. »