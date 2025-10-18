AccueilATPATP - VienneLe parcours théorique de Jannik Sinner sur l'ATP 500 de Vienne
Le parcours théo­rique de Jannik Sinner sur l’ATP 500 de Vienne

Thomas S
Thomas S

Inscrit sur l’ATP 500 de Vienne qui débute ce lundi 20 octobre, Jannik Sinner, opposé à Carlos Alcaraz ce samedi en finale de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, connaît son premier adver­saire et son parcours poten­tiel en Autriche.

Le 2e joueur mondial débu­tera face à l’Allemand, Daniel Altmaier, avant de poten­tiel­le­ment retrouver des joueurs comme Cobolli, Bublik ou De Minaur jusqu’en demi‐finales.

À noter qu’en cas de quali­fi­ca­tion en finale, le Tyrolien pour­rait affronter des joueurs comme Zverev, Medvedev ou Musetti. 

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 16:46

