Inscrit sur l’ATP 500 de Vienne qui débute ce lundi 20 octobre, Jannik Sinner, opposé à Carlos Alcaraz ce samedi en finale de l’exhibition, Six Kings Slam, connaît son premier adversaire et son parcours potentiel en Autriche.
Le 2e joueur mondial débutera face à l’Allemand, Daniel Altmaier, avant de potentiellement retrouver des joueurs comme Cobolli, Bublik ou De Minaur jusqu’en demi‐finales.
🇮🇹🇦🇹 Jannik Sinner’s 2025 Vienna draw :— Olly Tennis 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 18, 2025
R1 – Altmaier
R2 – Cobolli/Machac
QF – Bublik/Michelsen/Cerundolo
SF – de Minaur/Rublev
F – Zverev/Medvedev/Musetti/Khachanov
📸 Getty pic.twitter.com/SYEC4sHdmb
À noter qu’en cas de qualification en finale, le Tyrolien pourrait affronter des joueurs comme Zverev, Medvedev ou Musetti.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 16:46