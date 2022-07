Prévu du 24 au 30 octobre, l’ATP 500 de Vienne va mettre les petits plats dans les grands lors de cette édition 2022.

S’il faudra encore attendre plusieurs semaines avant de connaître l’in­té­gra­lité du plateau, l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment autri­chien a d’ores et déjà annoncé six parti­ci­pants dont cinq actuels ou anciens top 5 mondiaux.

Ainsi, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Barrettini et le local Dominic Thiem seront tous de la partie dans la capi­tale autri­chienne. Et afin de mettre encore plus d’am­biance, Frances Tiafoe sera égale­ment présent.

Un plateau qui pèse…