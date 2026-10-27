Accueil ATP ATP - Vienne

L’échange sublime et impro­bable entre Alcaraz et Khachanov

Par
Thomas S
-

On ne cessera de le répéter mais Carlos Alcaraz est vrai­ment un joueur à part et un cadeau pour le tennis.

Alors qu’il parti­cipe cette semaine à l’ATP 500 de Vienne après avoir obtenu une invi­ta­tion, étant donné qu’il n’avait initia­le­ment pas prévu de jouer en Autriche, l’Espagnol n’a pas mis long­temps à régaler les spectateurs.

Opposé à Karen Khachanov pour son entrée en lice, l’Espagnol a remporté l’un des points de l’année dès le troi­sième jeu du match. 

Et comme c’est souvent le cas face au prodige espa­gnol, même son adver­saire est sous le charme. 

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 17:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥