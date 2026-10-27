On ne cessera de le répéter mais Carlos Alcaraz est vrai­ment un joueur à part et un cadeau pour le tennis.

Alors qu’il parti­cipe cette semaine à l’ATP 500 de Vienne après avoir obtenu une invi­ta­tion, étant donné qu’il n’avait initia­le­ment pas prévu de jouer en Autriche, l’Espagnol n’a pas mis long­temps à régaler les spectateurs.

Opposé à Karen Khachanov pour son entrée en lice, l’Espagnol a remporté l’un des points de l’année dès le troi­sième jeu du match.

🙌 POINT OF THE WEEK 🙌@carlosalcaraz and @karenkhachanov with a wild one in Vienna ! pic.twitter.com/SodWqAuJYB — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2026

Et comme c’est souvent le cas face au prodige espa­gnol, même son adver­saire est sous le charme.