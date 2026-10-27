On ne cessera de le répéter mais Carlos Alcaraz est vraiment un joueur à part et un cadeau pour le tennis.
Alors qu’il participe cette semaine à l’ATP 500 de Vienne après avoir obtenu une invitation, étant donné qu’il n’avait initialement pas prévu de jouer en Autriche, l’Espagnol n’a pas mis longtemps à régaler les spectateurs.
Opposé à Karen Khachanov pour son entrée en lice, l’Espagnol a remporté l’un des points de l’année dès le troisième jeu du match.
Et comme c’est souvent le cas face au prodige espagnol, même son adversaire est sous le charme.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.