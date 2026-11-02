Alex De Minaur peut avoir le sourire malgré sa défaite en finale de l’ATP 500 de Vienne face à Carlos Alcaraz.

En effet, l’Australien a offi­ciel­le­ment remporté le gros lot de l’ATP promis au joueur le plus régu­lier de l’année dans cette caté­gorie de tour­nois. Et malgré une défaite d’en­trée à Acapulco, l’ac­tuel 10e mondial s’est distingué en rempor­tant Rotterdam, en attei­gnant la finale à Pékin et Vienne, les demi‐finales à Hambourg et les quarts à Washington et au Queen’s.

Une régu­la­rité qui lui permet d’empocher un peu plus d’un million de dollars. C’est deux fois plus que Taylor Fritz, le deuxième de ce classement.

Cagnotte des bonus ATP 500 en 2026 :

1 – Alex de Minaur : 1 025 000 $

2 – Taylor Fritz : 512 000 $

3 – Ben Shelton : 256 250 $

4 – Carlos Alcaraz : 205 000 $

5 – Arthur Fils : 102 500 $

6 – Frances Tiafoe : 51 250 $