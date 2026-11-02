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L’énorme somme empo­chée par De Minaur malgré sa défaite contre Alcaraz

Par
Thomas S
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Alex De Minaur peut avoir le sourire malgré sa défaite en finale de l’ATP 500 de Vienne face à Carlos Alcaraz. 

En effet, l’Australien a offi­ciel­le­ment remporté le gros lot de l’ATP promis au joueur le plus régu­lier de l’année dans cette caté­gorie de tour­nois. Et malgré une défaite d’en­trée à Acapulco, l’ac­tuel 10e mondial s’est distingué en rempor­tant Rotterdam, en attei­gnant la finale à Pékin et Vienne, les demi‐finales à Hambourg et les quarts à Washington et au Queen’s. 

Une régu­la­rité qui lui permet d’empocher un peu plus d’un million de dollars. C’est deux fois plus que Taylor Fritz, le deuxième de ce classement. 

Cagnotte des bonus ATP 500 en 2026 :

1 – Alex de Minaur : 1 025 000 $
2 – Taylor Fritz : 512 000 $
3 – Ben Shelton : 256 250 $
4 – Carlos Alcaraz : 205 000 $
5 – Arthur Fils : 102 500 $
6 – Frances Tiafoe : 51 250 $

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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