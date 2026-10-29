Ce sont des images à la fois tristes et magnifiques.
Opposé ce jeudi soir à Matteo Berrettini, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Flavio Cobolli a totalement fondu en larmes après avoir été contraint à l’abandon alors qu’il était mené 5–2 dans le premier set.
Toujours bien placé dans la course pour le Masters de Turin, 6e à la Race (5e en réalité avec le forfait acté de Jannik Sinner), le dernier finaliste de Roland‐Garros était inconsolable sur son banc. Heureusement, Berrettini, son ami d’enfance et qui connaît parfaitement cette situation et ce sentiment de détresse, est resté à ses côtés pour le consoler avant sa sortie du court sous les acclamations du public autrichien.
On attend désormais des nouvelles de Flavio concernant son état de santé et son éventuelle indisponibilité.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 21:46