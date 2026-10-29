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Les larmes terribles de Cobolli, contraint à l’abandon et consolé par Berrettini

Par
Thomas S
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Ce sont des images à la fois tristes et magnifiques. 

Opposé ce jeudi soir à Matteo Berrettini, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Flavio Cobolli a tota­le­ment fondu en larmes après avoir été contraint à l’abandon alors qu’il était mené 5–2 dans le premier set. 

Toujours bien placé dans la course pour le Masters de Turin, 6e à la Race (5e en réalité avec le forfait acté de Jannik Sinner), le dernier fina­liste de Roland‐Garros était incon­so­lable sur son banc. Heureusement, Berrettini, son ami d’en­fance et qui connaît parfai­te­ment cette situa­tion et ce senti­ment de détresse, est resté à ses côtés pour le consoler avant sa sortie du court sous les accla­ma­tions du public autrichien. 

On attend désor­mais des nouvelles de Flavio concer­nant son état de santé et son éven­tuelle indisponibilité. 

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 21:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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