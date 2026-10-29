Ce sont des images à la fois tristes et magnifiques.

Opposé ce jeudi soir à Matteo Berrettini, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne, Flavio Cobolli a tota­le­ment fondu en larmes après avoir été contraint à l’abandon alors qu’il était mené 5–2 dans le premier set.

Toujours bien placé dans la course pour le Masters de Turin, 6e à la Race (5e en réalité avec le forfait acté de Jannik Sinner), le dernier fina­liste de Roland‐Garros était incon­so­lable sur son banc. Heureusement, Berrettini, son ami d’en­fance et qui connaît parfai­te­ment cette situa­tion et ce senti­ment de détresse, est resté à ses côtés pour le consoler avant sa sortie du court sous les accla­ma­tions du public autrichien.

Absolutely heart­brea­king scenes in Vienna 💔



Flavio Cobolli leaves the court in tears as he is forced to retire against great friend Berrettini 😢 pic.twitter.com/NRyAVYkToQ — Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2026

On attend désor­mais des nouvelles de Flavio concer­nant son état de santé et son éven­tuelle indisponibilité.