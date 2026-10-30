Les images ont fait le tour des réseaux sociaux : Matteo Berrettini consolant son ami d’enfance, Flavio Cobolli, contraint à l’abandon en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne.
Après avoir longtemps soutenu son ami d’enfance jusqu’à sa sortie du court sous les applaudissements, le finaliste de Wimbledon 2021 lui a rendu un formidable hommage lors de l’interview d’après match sur le court.
« L’idée aujourd’hui était simplement de monter sur le court et de célébrer le chemin que nous avons parcouru tous les deux. Depuis que nous étions enfants à Rome et que nous jouions au tennis le week‐end. Je me souviens de ce qu’il était, il était tout petit ! Et je me souviens du jour où il a choisi le tennis plutôt que le football. Je me souviens de ses yeux, les mêmes qu’il a aujourd’hui, ceux de ce petit garçon qui rêvait de jouer sur les plus grande courts. Je pense qu’il mérite d’être là et qu’il mérite la carrière qu’il mène jusqu’à présent. Je lui souhaite donc le meilleur. Je vais essayer de l’aider autant que possible. Je viens de lui dire de vivre le moment présent, de ne pas trop s’avancer dans ses réflexions ni dans ses pensées. C’est ce que je faisais autrefois et ça ne m’aidait pas beaucoup. Il faut y aller au jour le jour. Je suis sûr qu’il dispose d’une excellente équipe médicale qui suivra de près son rétablissement et, espérons‐le, qu’il pourra être prêt à temps pour jouer à Turin. »
Publié le vendredi 30 octobre 2026 à 09:40