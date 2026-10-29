« Y a‑t‐il quelque chose que tu ne sais pas faire, mec ? », lâchait Novak Djokovic à Carlos Alcaraz après une partie de golf en marge du tournoi d’Indian Wells

Et visi­ble­ment, le talent de l’Espagnol ne se limite pas au tennis ou au golf à en croire une vidéo publiée par le compte Tennis TV dans les vestiaires avant la rencontre entre Carlitos et Nikoloz Basilashvili en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci‐dessous, le septuple vain­queur en Grand Chelem est parti­cu­liè­re­ment à l’aise ballon au pied, même avec un modèle très réduit.

Un enchaî­ne­ment de jongles pied droit, pied gauche, sans aucun problème.