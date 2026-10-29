Et visiblement, le talent de l’Espagnol ne se limite pas au tennis ou au golf à en croire une vidéo publiée par le compte Tennis TV dans les vestiaires avant la rencontre entre Carlitos et Nikoloz Basilashvili en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne.
Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci‐dessous, le septuple vainqueur en Grand Chelem est particulièrement à l’aise ballon au pied, même avec un modèle très réduit.
Un enchaînement de jongles pied droit, pied gauche, sans aucun problème.
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.