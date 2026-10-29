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L’incroyable nouveau talent caché de Carlos Alcaraz

Par
Thomas S
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« Y a‑t‐il quelque chose que tu ne sais pas faire, mec ? », lâchait Novak Djokovic à Carlos Alcaraz après une partie de golf en marge du tournoi d’Indian Wells 

Et visi­ble­ment, le talent de l’Espagnol ne se limite pas au tennis ou au golf à en croire une vidéo publiée par le compte Tennis TV dans les vestiaires avant la rencontre entre Carlitos et Nikoloz Basilashvili en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne. 

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci‐dessous, le septuple vain­queur en Grand Chelem est parti­cu­liè­re­ment à l’aise ballon au pied, même avec un modèle très réduit. 

Un enchaî­ne­ment de jongles pied droit, pied gauche, sans aucun problème.

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 17:54

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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