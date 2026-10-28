Lorenzo Musetti pour­suit sur sa belle lancée ! Quelques jours seule­ment après son sacre à Lyon, l’Italien a parfai­te­ment négocié son entrée en lice à Vienne en domi­nant Frances Tiafoe en deux manches (7−6, 7–5).

Interrogé sur le court après sa victoire, Musetti a reconnu à quel point il était diffi­cile d’enchaîner après avoir remporté un tournoi, tout en affi­chant sa satis­fac­tion d’avoir su répondre présent dès son premier match.

Et visi­ble­ment, l’Italien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il a même évoqué, avec le sourire, la possi­bi­lité de décro­cher un deuxième titre consécutif.

Intervista post partita di Lorenzo Musetti :

“Vittoria impor­tante, non è mai facile vincere la partita dopo aver vinto un torneo.

Se è possi­bile fare il bis ? Facciamo le corna (ride smisuratamente,ndr).” pic.twitter.com/cTUK3bGK4E — GaeThanos (@GaeThanoss) October 28, 2026

« Victoire impor­tante, il n’est jamais facile de remporter le match après avoir gagné un tournoi. Est‐il possible de faire le doublé ? On croise les doigts. »

Une décla­ra­tion qui en dit long sur la confiance du Transalpin, bien décidé à terminer sa saison en beauté.