Lorenzo Musetti poursuit sur sa belle lancée ! Quelques jours seulement après son sacre à Lyon, l’Italien a parfaitement négocié son entrée en lice à Vienne en dominant Frances Tiafoe en deux manches (7−6, 7–5).
Interrogé sur le court après sa victoire, Musetti a reconnu à quel point il était difficile d’enchaîner après avoir remporté un tournoi, tout en affichant sa satisfaction d’avoir su répondre présent dès son premier match.
Et visiblement, l’Italien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il a même évoqué, avec le sourire, la possibilité de décrocher un deuxième titre consécutif.
« Victoire importante, il n’est jamais facile de remporter le match après avoir gagné un tournoi. Est‐il possible de faire le doublé ? On croise les doigts. »
Une déclaration qui en dit long sur la confiance du Transalpin, bien décidé à terminer sa saison en beauté.
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 18:27