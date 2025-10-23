AccueilATPATP - VienneMedvedev à l'arbitre pendant son match contre Moutet : "Tu pourrais peut-être...
Medvedev à l’ar­bitre pendant son match contre Moutet : « Tu pour­rais peut‐être utiliser ton cerveau de temps en temps »

Thomas S
Par Thomas S

Corentin Moutet est en train de rendre fou Daniil Medvedev. 

Quelques jours après leur finale sur le tournoi d’Almaty où le Russe s’est imposé après un gros combat, rebe­lotte ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne. Et cette fois, le duel est en train de tourner à l’avan­tage du Français, en tout cas dans le premier set : 7–6(3).

Pourtant devant dans le jeu décisif (3 points à 1), le 14e mondial a concédé six points de rang. De quoi le rendre zinzin. Et comme d’ha­bi­tude lors­qu’il est en diffi­culté, Daniil s’en est pris à l’ar­bitre de chaise à cause mani­fes­te­ment de la fameuse règle du chro­no­mètre avant de servir. « Tu pour­rais peut‐être utiliser ton cerveau de temps en temps. »

Du Medvedev dans le texte. 

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 17:10

