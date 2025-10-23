Corentin Moutet est en train de rendre fou Daniil Medvedev.
Quelques jours après leur finale sur le tournoi d’Almaty où le Russe s’est imposé après un gros combat, rebelotte ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne. Et cette fois, le duel est en train de tourner à l’avantage du Français, en tout cas dans le premier set : 7–6(3).
Pourtant devant dans le jeu décisif (3 points à 1), le 14e mondial a concédé six points de rang. De quoi le rendre zinzin. Et comme d’habitude lorsqu’il est en difficulté, Daniil s’en est pris à l’arbitre de chaise à cause manifestement de la fameuse règle du chronomètre avant de servir. « Tu pourrais peut‐être utiliser ton cerveau de temps en temps. »
Du Medvedev dans le texte.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 17:10