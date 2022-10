Daniil Medvedev a remporté hier le quin­zième titre de sa carrière à Vienne. En finale de l’ATP 500 Autrichien, il a dominé Denis Shapovalov (16ème mondial) en trois manches 4⁄ 6 , 6⁄ 3 , 6⁄ 2 .

En confé­rence de presse, le cinquième joueur mondial est revenu sur sa parfaite semaine et sur ses émotions notam­ment en dehors du court, récem­ment devenu papa, il voit la vie en rose.

Le Russe a confié qu’en ce moment tout allait pour le mieux et qu’il ressen­tait ça sur le court pour déve­lopper son meilleur tennis.

« Plus tu es heureux dans la vie, plus c’est facile sur le terrain. Je suis actuel­le­ment heureux dans ma vie, donc je le suis aussi sur le court. Je suis un compé­ti­teur. J’aime le tennis, j’aime gagner. Cela n’a pas changé. Alisa est une moti­va­tion supplé­men­taire : parce qu’il y a une personne de plus pour laquelle tu peux t’amé­liorer. Cela me semble parfait. Je ne sais pas quoi dire. J’ai tout de suite gagné mon premier tournoi en tant que père » a déclaré l’un des outsider du Rolex Paris Masters.