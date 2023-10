Le palmarès de Daniil Medvedev sur le circuit ATP a une parti­cu­la­rité assez folle. Le Russe compte en effet 20 titres, tous remportés dans des villes différentes.

A Vienne dimanche, il n’est pas passé loin de conserver son titre mais a fina­le­ment dû s’in­cliner en finale contre Jannik Sinner, au bout d’un énorme combat.

« J’ai un problème avec le fait que je ne peux appa­rem­ment pas défendre un titre où que ce soit. J’essaierai de le faire la prochaine fois. Ici aussi. Mais j’es­père le gagner aussi à Paris ou ailleurs », a déclaré le numéro 3 mondial avec le sourire lors de la céré­monie de remise des prix.

“I have this thing where I can’t appa­rently defend a title anyw­here. I’ll try to do it next time. Here also. But I hope to do it in Paris or somew­here else.”



