Depuis le début de la tournée asiatique, Daniil Medvedev est dans une forme étincelante, avec deux titres obtenus dans sa dynamique à Hangzhou et Alamaty. Des excellents résultats qui lui ont permis de décrocher sa qualification pour les ATP Finals (du 15 au 22 novembre), après sa victoire contre Adrian Mannarino en quart de finale à Vienne (6−2, 6–3).
Le champion de l’US Open 2021 a affiché sa confiance au micro de Tennis TV, avant son dernier carré contre Carlos Alcaraz.
« En ce moment, je suis au sommet de ma forme. Quand j’ai confiance en moi, je sais toujours comment la maintenir. J’ai toujours fait partie des meilleurs joueurs du monde quand je suis au meilleur de ma forme, et c’est exactement le cas en ce moment », a souligné le Russe, dans des propos rapportés par Super Tennis.
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 10:27