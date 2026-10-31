Depuis le début de la tournée asia­tique, Daniil Medvedev est dans une forme étin­ce­lante, avec deux titres obtenus dans sa dyna­mique à Hangzhou et Alamaty. Des excel­lents résul­tats qui lui ont permis de décro­cher sa quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals (du 15 au 22 novembre), après sa victoire contre Adrian Mannarino en quart de finale à Vienne (6−2, 6–3).

Le cham­pion de l’US Open 2021 a affiché sa confiance au micro de Tennis TV, avant son dernier carré contre Carlos Alcaraz.

« En ce moment, je suis au sommet de ma forme. Quand j’ai confiance en moi, je sais toujours comment la main­tenir. J’ai toujours fait partie des meilleurs joueurs du monde quand je suis au meilleur de ma forme, et c’est exac­te­ment le cas en ce moment », a souligné le Russe, dans des propos rapportés par Super Tennis.