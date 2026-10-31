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Medvedev en pleine confiance avant d’af­fronter Alcaraz : « J’ai toujours fait partie des meilleurs joueurs du monde quand je suis au meilleur de ma forme, et c’est exac­te­ment le cas en ce moment »

Par
Jean Muller
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Depuis le début de la tournée asia­tique, Daniil Medvedev est dans une forme étin­ce­lante, avec deux titres obtenus dans sa dyna­mique à Hangzhou et Alamaty. Des excel­lents résul­tats qui lui ont permis de décro­cher sa quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals (du 15 au 22 novembre), après sa victoire contre Adrian Mannarino en quart de finale à Vienne (6−2, 6–3).

Le cham­pion de l’US Open 2021 a affiché sa confiance au micro de Tennis TV, avant son dernier carré contre Carlos Alcaraz.

« En ce moment, je suis au sommet de ma forme. Quand j’ai confiance en moi, je sais toujours comment la main­tenir. J’ai toujours fait partie des meilleurs joueurs du monde quand je suis au meilleur de ma forme, et c’est exac­te­ment le cas en ce moment », a souligné le Russe, dans des propos rapportés par Super Tennis.

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 10:27

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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