Daniil Medvedev est dans une très mauvaise passe. Depuis sa demi-finale à l’US Open, il a perdu au 1er tour à Hambourg et à Roland-Garros, sur terre battue. Mais il s’est aussi incliné au 2ème tour à Saint-Pétersbourg en indoor, dans son pays. Alors que les déceptions s’enchaînent, Daniil positive à quelques heures de son entrée en lice à Vienne.

« Je suis vraiment motivé. Il ne reste plus que de gros points à prendre pour moi, un ATP 500, un Masters 1000 et les finales à Londres. Il n’y a que des bonnes choses à venir, donc je suis vraiment motivé pour être bon, bien m’entraîner et bien jouer », a déclaré le 6ème joueur mondial dans des propos rapportés par Essentially Sports.

Il affronte ce mercredi Jason Jung (127ème) dans la capitale autrichienne.