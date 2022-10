Deux semaines après la nais­sance de sa fille, Daniil Medvedev a remporté un 15e titre en carrière ce dimanche à Vienne, grâce à une victoire en finale sur Denis Shapovalov. Lors de la céré­monie de remise des trophées, le Russe a fait une magni­fique décla­ra­tion destinée à sa femme, Daria.

« On m’a demandé si j’al­lais dédier ce titre à ma fille. Et j’étais assis là, à me dire que je n’al­lais pas le dédier à ma fille, mais à ma femme, parce qu’elle m’a offert le plus beau cadeau qui soit, ma fille. J’étais là et ces émotions étaient mieux que de gagner n’im­porte quel titre. »

were better than winning any title, so Dasha, Spasibo » 😭 — kr9pton (@kr9ptonlul) October 30, 2022

Émouvant.