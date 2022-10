Daniil Medvedev fait son retour ce mercredi, près de trois semaines après son abandon contre Novak Djokovic en demi‐finales du tournoi d’Astana. Il a les inten­tions claires avant d’af­fronter Nikoloz Basilashvili pour son entrée en lice à Vienne.

« J’ai le senti­ment qu’Astana a été l’un des tour­nois où j’ai le mieux joué cette année, proba­ble­ment après l’ATP Cup et l’Open d’Australie. Mon entraî­neur et moi avons beau­coup parlé de ce qui est le mieux pour mon jeu, nous avons trouvé quelque chose qui fonc­tionne très bien à Astana, donc je veux le répéter ici. Je me sentais très bien et c’est pour­quoi j’ai été déçue de ressentir cette bles­sure dans le tie‐break, mais je veux trans­férer mon tennis à Vienne cette semaine ».