Daniil Medvedev et Corentin Moutet ne se quittent plus !
Quatre jours seulement après leur finale disputée sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, finale remportée par le Russe après un gros combat, les deux hommes vont déjà se retrouver, ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne.
Facile vainqueur de Damir Dzumhur au premier tour (6−3, 6–0), le Français pourra peut‐être compter sur un Daniil un peu émoussé, qui a eu besoin de 2h20 pour écarter le Nuno Borges (6−4, 6–7, 6–2).
😁 SONRÍE MEDVEDEV EN #VIENA— ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 22, 2025
El flamante campeón de #Almaty, desembarcó en el ATP 500 con una victoria sobre Borges por 6–4, 6–7 (7) y 6–2 en dos horas de juego.
🔥 ¡Qué partido se viene ante Moutet en octavos de final ! pic.twitter.com/WRstQInhOP
Une belle revanche à prendre pour Corentin, qui réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière.
Publié le mercredi 22 octobre 2025 à 18:16