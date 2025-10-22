Daniil Medvedev et Corentin Moutet ne se quittent plus !

Quatre jours seule­ment après leur finale disputée sur l’ATP 250 d’Almaty, au Kazakhstan, finale remportée par le Russe après un gros combat, les deux hommes vont déjà se retrouver, ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Vienne.

Facile vain­queur de Damir Dzumhur au premier tour (6−3, 6–0), le Français pourra peut‐être compter sur un Daniil un peu émoussé, qui a eu besoin de 2h20 pour écarter le Nuno Borges (6−4, 6–7, 6–2).

😁 SONRÍE MEDVEDEV EN #VIENA



El flamante campeón de #Almaty, desem­barcó en el ATP 500 con una victoria sobre Borges por 6–4, 6–7 (7) y 6–2 en dos horas de juego.



🔥 ¡Qué partido se viene ante Moutet en octavos de final ! pic.twitter.com/WRstQInhOP — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 22, 2025

Une belle revanche à prendre pour Corentin, qui réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière.