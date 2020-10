En mal de résultats, Daniil Medvedev est présent à Vienne où il aimerait au moins atteindre les demi-finales, histoire de défier Dominic Thiem.

Interrogé par le site de l’ATP, il a également voulu commenter la saison d’Andrey Rublev : « Andrey me rappelle en fait un peu ce que j’ai accompli l’an dernier, en parlant des résultats, bien sûr, mais aussi de la façon dont il joue. Lorsque vous obtenez ce genre de confiance, chaque match serré semble se dérouler comme vous le souhaitez. C’est vraiment super, je suis très content pour lui. Une des choses étonnantes est que les quatre derniers tournois ATP que nous avons eu en Russie ont été remportés par des Russes… C’est vraiment cool, vraiment génial et j’espère que nous pourrons continuer ainsi. De plus si Andrey va à Londres, ce que j’espère, ce sera une bonne nouvelle car j’aurai un bon ami avec qui passer du temps »