Comme depuis le début de la semaine à Vienne, et même à Astana en début de mois avant son abandon face à Novak Djokovic, Daniil Medvedev impres­sionne. Il était logi­que­ment très satis­fait de son niveau de jeu après sa victoire face à Jannik Sinner (6−4, 6–2).

« Jannik est un joueur de haut niveau, et il peut poser des problèmes à n’im­porte qui. Lors des deux derniers Grands Chelems, il a joué cinq sets contre le futur vain­queur du tournoi (Djokovic à Wimbledon et Alcaraz à l’US Open, ndlr), donc Jannik est un joueur de haut niveau et je suis vrai­ment content de ma perfor­mance. J’ai servi incroya­ble­ment bien, je n’ai presque pas fait de fautes directes, j’étais solide derrière la ligne de fond. Tout fonc­tion­nait bien et j’en suis très heureux », s’est réjoui le Russe.

Il affron­tera Grigor Dimitrov ce samedi pour une place en finale de l’ATP 500 autrichien.