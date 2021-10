Victorieux d’Hubert Hurkacz, Andy Murray continue de progresser lors de cette fin d’année où il démontre qu’il est loin d’être fini.

« C’était un bon match qui aurait pu se dérouler dans les « deux sens ». J’ai été très frustré de me faire breaker d’en­trée dans le 3ème set mais heureu­se­ment, j’ai pu vite récu­pérer ce « retard ». Cela m’a donné confiance et j’ai pu faire la course en tête. Mes mouve­ments se sont un peu améliorés à chaque match. Je commence à mieux anti­ciper certaines situa­tions. C’était logique que je sois pas encore au point sur ce sujet surtout lorsque vous ne jouez pas beau­coup de matches, en fait vous ne lisez pas aussi bien le jeu que par le passé. Maintenant, je commence à comprendre les trajec­toires un peu plus tôt je réagis un peu plus vite, ce qui signifie que je vais commencer à être plus perfor­mant sur chaque balle »