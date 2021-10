Andy Murray est « l’am­bian­ceur » des débuts de tournoi.

En Moselle, comme à San Diego, comme à Indian Wells, et derniè­re­ment à Anvers, l’Ecossais anime les premières night sessions en faisant durer le plaisir.

Face au Polonais Hubert Hurkacz, Andy aurait pu boucler la rencontre en deux manches mais fina­le­ment il a préféré batailler comme il sait le faire.

Au final, il s’im­pose 6–4, 6–7 (8), 6–3 et signe l’un des plus belles victoires de sa saison puisque Hubert est 10ème mondial et tête de série 5 du tournoi autrichien.

Cette défaite est aussi une vraie mauvaise nouvelle pour Hurkacz qui peut encore se quali­fier pour le Masters du Turin. Ses pour­sui­vants (NDLR : Sinner et Norrie) ont main­te­nant la possi­bi­lité s’ils l’emportent de combler un peu leur retard, ce qui n’était pas forcé­ment prévu quand on a décou­vert le tirage au sort du tableau.