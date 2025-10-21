8ème à la Race, Lorenzo est sous pression même si on ne connait pas vraiment la position de Novak Djokovic au sujet de sa participation au Masters. Interrogé par l’ATP sur cette situation, l’Italien a tenu à préciser les choses.
« Je ne veux pas perdre une seconde de mon temps à penser aux points ou au classement, je préfère me concentrer sur les matchs. La réalité, c’est que je ne suis pas dans une situation très confortable en ce moment, même si, évidemment, tous les gars qui sont derrière moi doivent très bien jouer s’ils veulent obtenir ma place. Malheureusement, je constate que presque tous réussissent très bien (rires) et se rapprochent de plus en plus, ce qui me met une pression supplémentaire Je ne veux pas perdre une seconde de mon temps à penser aux points ou au classement, je préfère me concentrer sur les matchs »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 10:45