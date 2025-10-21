AccueilATPATP - VienneMusetti a peur : "Je ne veux pas perdre une seconde de...
Musetti a peur : « Je ne veux pas perdre une seconde de mon temps à penser aux points ou au clas­se­ment, je préfère me concen­trer sur les matchs mais la réalité, c’est que je ne suis pas dans une situa­tion très confor­table en ce moment »

8ème à la Race, Lorenzo est sous pres­sion même si on ne connait pas vrai­ment la posi­tion de Novak Djokovic au sujet de sa parti­ci­pa­tion au Masters. Interrogé par l’ATP sur cette situa­tion, l’Italien a tenu à préciser les choses.

« Je ne veux pas perdre une seconde de mon temps à penser aux points ou au clas­se­ment, je préfère me concen­trer sur les matchs. La réalité, c’est que je ne suis pas dans une situa­tion très confor­table en ce moment, même si, évidem­ment, tous les gars qui sont derrière moi doivent très bien jouer s’ils veulent obtenir ma place. Malheureusement, je constate que presque tous réus­sissent très bien (rires) et se rapprochent de plus en plus, ce qui me met une pres­sion supplé­men­taire Je ne veux pas perdre une seconde de mon temps à penser aux points ou au clas­se­ment, je préfère me concen­trer sur les matchs »

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 10:45

