Dans des propos relayés par Ubitennis, Lorenzo Musetti a expliqué comment il abordait son quart de finale à Vienne face au Français Corentin Moutet, tombeur de Daniil Medvedev en huitièmes.
Question : « Est‐ce que toi aussi tu souffres face à ce type d’adversaires ? Ou est‐ce que ceux comme Opelka ou Mpetshi Perricard, qui ne te laissent pas trouver ton rythme, sont pires ? »
Musetti : « Avec Moutet, c’est sûr que tu joues le match. C’est un adversaire très difficile, un peu atypique. Tu as mentionné deux joueurs qui ne te laissent pas jouer et, en théorie, c’est peut‐être un match plus compliqué dans ce cas, justement parce qu’il n’y a pas trop d’échanges. Personnellement, je préfère un match où il y a des échanges et où je peux exprimer mon jeu. Contre Moutet, ce sera compliqué car il est en grande forme en ce moment : je l’ai vu jouer contre Medvedev et il m’a impressionné. Il faut donc se retrousser les manches et essayer de remporter ce match ».
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 10:40