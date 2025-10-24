AccueilATPATP - VienneMusetti sur Moutet, qu'il va affronter en quarts de finale : "C'est...
ATP - Vienne

Musetti sur Moutet, qu’il va affronter en quarts de finale : « C’est un adver­saire un peu atypique. Je l’ai vu jouer contre Medvedev et il m’a impressionné »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par Ubitennis, Lorenzo Musetti a expliqué comment il abor­dait son quart de finale à Vienne face au Français Corentin Moutet, tombeur de Daniil Medvedev en huitièmes. 

Question : « Est‐ce que toi aussi tu souffres face à ce type d’ad­ver­saires ? Ou est‐ce que ceux comme Opelka ou Mpetshi Perricard, qui ne te laissent pas trouver ton rythme, sont pires ? »

Musetti : « Avec Moutet, c’est sûr que tu joues le match. C’est un adver­saire très diffi­cile, un peu atypique. Tu as mentionné deux joueurs qui ne te laissent pas jouer et, en théorie, c’est peut‐être un match plus compliqué dans ce cas, juste­ment parce qu’il n’y a pas trop d’échanges. Personnellement, je préfère un match où il y a des échanges et où je peux exprimer mon jeu. Contre Moutet, ce sera compliqué car il est en grande forme en ce moment : je l’ai vu jouer contre Medvedev et il m’a impres­sionné. Il faut donc se retrousser les manches et essayer de remporter ce match ».

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 10:40

