Comme l’on dit, l’ap­pétit vient en mangeant, et Cameron Norrie a visi­ble­ment très faim. À la suite de sa victoire au premier tour à Vienne, il a clai­re­ment expliqué les objec­tifs de sa « nouvelle carrière ». Cela va faire forcé­ment sourire quelques fans mais, au moins, Cameron assume et vise le plus haut possible.

« Je suis conscient de l’im­por­tance qui m’en­toure. Le tennis britan­nique se porte bien et nous sommes heureux d’ins­pirer autant de jeunes britan­niques qui rêvent aussi de devenir des joueurs profes­sion­nels. Comme je l’ai déjà dit, mon objectif est de devenir numéro un mondial. Toute mon équipe travaille très dur pour que cela se produise. Nous avons de grandes attentes et nous ferons de notre mieux pour les réaliser. »

Pour accéder aux quarts de finale en Autriche, le Britannique devra dominer Auger‐Aliassime. Un vrai test pour lui comme pour le Canadien.