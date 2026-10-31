Accueil ATP ATP - Vienne

Pas de finale entre Carlos Alcaraz et le prochain numéro 1 mondial, Alexander Zverev !

Par
Baptiste Mulatier
-
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Alors que de nombreux fans et obser­va­teurs atten­daient une finale entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui deviendra numéro 1 mondial pour la première fois lundi, celle‐ci n’aura pas lieu !

Si Carlos Alcaraz a dominé Daniil Medvedev dans la première demie de l’ATP 500 de Vienne, l’Allemand a lui été battu par Alex de Minaur : 6–4, 1–6, 7–6(4), en 2h33 de jeu.

Désormais 9e à la Race et virtuel­le­ment qualifié pour le Masters, l’Australien a saisi sa chance face à un Zverev très frustré ce samedi.

Le prochain patron du tennis mondial a pour­tant sauvé 13 balles de break sur 14 mais a fini par céder face à De Minaur, offensif et coura­geux pour aller cher­cher une victoire très importante.

C’est donc le 10e mondial qui défiera Carlos Alcaraz en finale dimanche.

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥