Alors que de nombreux fans et obser­va­teurs atten­daient une finale entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, qui deviendra numéro 1 mondial pour la première fois lundi, celle‐ci n’aura pas lieu !

Si Carlos Alcaraz a dominé Daniil Medvedev dans la première demie de l’ATP 500 de Vienne, l’Allemand a lui été battu par Alex de Minaur : 6–4, 1–6, 7–6(4), en 2h33 de jeu.

Désormais 9e à la Race et virtuel­le­ment qualifié pour le Masters, l’Australien a saisi sa chance face à un Zverev très frustré ce samedi.

Le prochain patron du tennis mondial a pour­tant sauvé 13 balles de break sur 14 mais a fini par céder face à De Minaur, offensif et coura­geux pour aller cher­cher une victoire très importante.

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Alex de Minaur defeats Zverev to seal a spot in his first cham­pion­ship Sunday in Vienna ! pic.twitter.com/TZdQW5dHMA — Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2026

C’est donc le 10e mondial qui défiera Carlos Alcaraz en finale dimanche.