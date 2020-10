Facile vainqueur hier de Gombos en deux manches, Andrey Rublev continue à impressionner. Cette année, son bilan se rapproche de celui d’un certain Novak Djokovic (NDLR : 37 victoires pour 2 défaites), le Russe n’est plus qu’à trois succès du Serbe (34 victoires pour 3 défaites). Dans sa longue interview accord au média Sport Express, il a expliqué comment il est parvenu lentement mais surement à recoller les morceaux et à définir un vrai plan de carrière : « J’ai passé un bon moment en 2017 lorsque je suis arrivé dans le top 30. Ensuite, parmi les jeunes du top trente, il n’y avait que moi et Sasha Zverev. Le reste de nos pairs se situait beaucoup plus bas dans le classement. Puis est arrivé le temps des blessures. Il y avait aussi énormément de stress à l’extérieur du court, des problèmes personnels que j’ai dû traverser. J’ai réalisé que je devais faire face tout seul à ces problèmes, essayer de les résoudre moi-même, tout mettre sur les étagères pour me sentir à l’aise alors j’ai avancé. Et puis ma grave blessure au dos m’a permis dans ce temps de repos de me poser les bonnes questions, de savoir pourquoi je jouais au tennis. Ce n’est qu’après cela que une vraie envie de jouer est venue, et de ne plus penser à des choses inutiles, de rester concentrer sur des objectifs de performance. Le puzzle s’est enfin complété et c’est cela qui a conduit aux résultats d’aujourd’hui, j’en suis certain »