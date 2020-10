On savait qu’à Vienne on aurait forcément des chocs. En voilà un avec cette confrontation entre Dominic Thiem et Andrey Rublev. Le Russe est effectivement l’homme en forme en 2020 avec une activité digne d’un Top 5 si le classement n’avait pas été gelé à cause de Coronavirus. En effet avec 36 victoires et 7 défaites, Andrey présente le meilleur bilan derrière celui de Novak Djokovic (39 victoires, 2 défaites). De ce côté là, Dominic Thiem est en retard (22, 6) mais devant son public cela ne pèsera pas très lourd. Les deux hommes se sont joués trois fois et l’Autrichien mène 2 à 1. De notre côté, on parie sur du 55 % pour Thiem et 45 % pour Rublev.