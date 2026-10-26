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Rudeski balance sur la garantie finan­cière d’Alcaraz en Autriche : « C’est une somme astro­no­mique avant même d’avoir tapé une seule balle »

Par
Thomas S
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Ancien 4e joueur mondial et fina­liste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski a récem­ment évoqué la présence de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Vienne, en Autriche, où il sera opposé à Karen Khachanov pour son entrée en lice.

Mais le Britannique a laissé de côté le jeu pendant un moment pour évoquer la fameuse garantie finan­cière que les diffé­rents tour­nois de caté­gorie 25O et 500 proposent aux meilleurs joueurs du circuit pour les attirer. Et à en croire les infor­ma­tions de Greg, l’Espagnol perce­vrait un montant pas loin du million de dollars pour parti­ciper au tournoi autrichien. 

« Pour les tour­nois de caté­gorie 500, on dit géné­ra­le­ment que quelqu’un comme Carlos touche environ 850 000 dollars rien que pour être présent toute la semaine. On parle donc de sommes astro­no­miques avant même d’avoir tapé une balle de tennis. Et puis, selon le pays et les rapports entre l’offre et la demande, ces primes d’apparition peuvent parfois atteindre des montants à sept chiffres. Tout dépend du nombre de billets que le tournoi doit vendre. Ça dépend aussi de l’intérêt que le sponsor porte à la présence de ce joueur. Il y a donc plusieurs facteurs à prendre en compte, et dans 99 % des cas, tout passe par l’agent. »

Publié le lundi 26 octobre 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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