Ancien 4e joueur mondial et finaliste de l’US Open en 1997, Greg Rusedski a récemment évoqué la présence de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Vienne, en Autriche, où il sera opposé à Karen Khachanov pour son entrée en lice.
Mais le Britannique a laissé de côté le jeu pendant un moment pour évoquer la fameuse garantie financière que les différents tournois de catégorie 25O et 500 proposent aux meilleurs joueurs du circuit pour les attirer. Et à en croire les informations de Greg, l’Espagnol percevrait un montant pas loin du million de dollars pour participer au tournoi autrichien.
« Pour les tournois de catégorie 500, on dit généralement que quelqu’un comme Carlos touche environ 850 000 dollars rien que pour être présent toute la semaine. On parle donc de sommes astronomiques avant même d’avoir tapé une balle de tennis. Et puis, selon le pays et les rapports entre l’offre et la demande, ces primes d’apparition peuvent parfois atteindre des montants à sept chiffres. Tout dépend du nombre de billets que le tournoi doit vendre. Ça dépend aussi de l’intérêt que le sponsor porte à la présence de ce joueur. Il y a donc plusieurs facteurs à prendre en compte, et dans 99 % des cas, tout passe par l’agent. »
Publié le lundi 26 octobre 2026 à 14:44