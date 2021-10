Confronté ce vendredi à Jannik Sinner en quarts de finale du tournoi de Vienne (pas avant 20h) pour un match déter­mi­nant dans la course à la dernière place quali­fi­ca­tive pour le Masters de Turin, Casper Ruud est revenu sur plusieurs moments qui ont fait basculer sa saison.

« Être dans la course pour Turin est exci­tant car la tension est toujours palpable et la pres­sion est toujours là, chaque match que vous jouez est impor­tant. À ce stade de la saison, je repense à certains matchs où j’ai sauvé des balles de match, notam­ment celle contre Carreno Busta à Monte‐Carlo où j’en ai sauvé deux, et c’est incroyable de penser qu’un seul point ou un seul match peut changer toute une saison ou être décisif pour se quali­fier pour le Masters, même si à l’époque cela ne semblait pas si impor­tant. Je sais que j’ai une grande concur­rence pour les deux dernières places, et demain (vendredi) je vais devoir essayer de retenir Jannik ! »