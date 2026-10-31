Accueil ATP ATP - Vienne

Samuel Lopez, coach de Carlos Alcaraz, lors de son duel contre Medvedev : « Montre‐lui qui tu es. Frappe plus fort la balle, tu en es capable »

Par
Baptiste Mulatier
-
Australian Open - Melbourne - 21�12025

Lors de la demi‐finale de l’ATP 500 de Vienne ce samedi après‐midi entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, le jour­na­liste German Abril a capté un message du coach de l’Espagnol, Samuel Lopez, à son joueur. 

« Bombe le torse. Joue. Montre‐lui qui tu es. Frappe plus fort la balle, tu en es capable », a lancé l’en­traî­neur du septuple lauréat en Grand Chelem. 

En grande forme ces dernières semaines et qualifié pour le Masters, Daniil Medvedev avait pour rappel remporté 18 de ses 20 derniers matchs avant ces retrou­vailles avec Carlos Alcaraz.

Publié le samedi 31 octobre 2026 à 16:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥