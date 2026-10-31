Lors de la demi‐finale de l’ATP 500 de Vienne ce samedi après‐midi entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, le journaliste German Abril a capté un message du coach de l’Espagnol, Samuel Lopez, à son joueur.
« Bombe le torse. Joue. Montre‐lui qui tu es. Frappe plus fort la balle, tu en es capable », a lancé l’entraîneur du septuple lauréat en Grand Chelem.
En grande forme ces dernières semaines et qualifié pour le Masters, Daniil Medvedev avait pour rappel remporté 18 de ses 20 derniers matchs avant ces retrouvailles avec Carlos Alcaraz.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.