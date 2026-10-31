Lors de la demi‐finale de l’ATP 500 de Vienne ce samedi après‐midi entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, le jour­na­liste German Abril a capté un message du coach de l’Espagnol, Samuel Lopez, à son joueur.

« Bombe le torse. Joue. Montre‐lui qui tu es. Frappe plus fort la balle, tu en es capable », a lancé l’en­traî­neur du septuple lauréat en Grand Chelem.

Samuel López, a Alcaraz : « Saca el pecho. Juega. Dile quién eres. Pégale más a la pelota, que le puedes pegar más » pic.twitter.com/VdA1Oqlkae — Germán R. Abril (@gerebit0) October 31, 2026

En grande forme ces dernières semaines et qualifié pour le Masters, Daniil Medvedev avait pour rappel remporté 18 de ses 20 derniers matchs avant ces retrou­vailles avec Carlos Alcaraz.