AccueilATPATP - VienneSinner, après sa victoire en finale contre Zverev : "Ce n'était pas...
ATP - Vienne

Sinner, après sa victoire en finale contre Zverev : « Ce n’était pas un match trop intense »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

763

Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Alexander Zverev en finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner s’est exprimé sur son état physique en fin de match.

« À la fin, la pres­sion était un peu plus forte et j’ai eu quelques petites crampes, mais rien de grave, ça arrive. Cela m’était déjà arrivé à Shanghai, mais j’ai tiré des leçons de cette situa­tion et j’ai appris à les gérer. Dans l’en­semble, ce n’était pas un match trop intense, j’ai assez bien servi et cela m’a donné de l’énergie, mais au final je me sens bien, même si je suis peut‐être un peu fatigué car la semaine a été intense. »

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 09:24

Article précédent
Alcaraz : « Je ne dis pas que je suis mauvais mais je pense que d’autres sont meilleurs que moi »
Article suivant
Valentin Vacherot : « Même si j’avais gagné quelques matchs en Grand Chelem, je ne serais pas là »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.