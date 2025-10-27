Dans des propos relayés par Ubitennis après sa victoire contre Alexander Zverev en finale de l’ATP 500 de Vienne, Jannik Sinner s’est exprimé sur son état physique en fin de match.
« À la fin, la pression était un peu plus forte et j’ai eu quelques petites crampes, mais rien de grave, ça arrive. Cela m’était déjà arrivé à Shanghai, mais j’ai tiré des leçons de cette situation et j’ai appris à les gérer. Dans l’ensemble, ce n’était pas un match trop intense, j’ai assez bien servi et cela m’a donné de l’énergie, mais au final je me sens bien, même si je suis peut‐être un peu fatigué car la semaine a été intense. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 09:24