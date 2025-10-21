Après avoir brillé à Ryad, Jannik est la star du tournoi de Vienne où il est l’im­mense favori. A cette occa­sion, il pourra aussi compter sur le retour dans la box de Daren Cahill, pièce essen­tielle à l’équi­libre de l’Italien comme il l’a explique chez nos confrères d’Ubitennis.

« Mentalement, c’est une personne, un entraî­neur, avec beau­coup d’ex­pé­rience. Il connaît parfai­te­ment chaque situa­tion, sur et en dehors du terrain. C’est presque comme un deuxième père pour moi, car je suis souvent en contact avec lui, je lui parle souvent de ce que je ressens, de ce qui est impor­tant pour moi. C’est sans aucun doute un élément clé pour toute l’équipe. Nous sommes tous unis. Lui et Simone Vagnozzi sont diffé­rents, mais leur asso­cia­tion est incroyable, et je suis très heureux de les avoir »