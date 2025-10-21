Après avoir brillé à Ryad, Jannik est la star du tournoi de Vienne où il est l’immense favori. A cette occasion, il pourra aussi compter sur le retour dans la box de Daren Cahill, pièce essentielle à l’équilibre de l’Italien comme il l’a explique chez nos confrères d’Ubitennis.
« Mentalement, c’est une personne, un entraîneur, avec beaucoup d’expérience. Il connaît parfaitement chaque situation, sur et en dehors du terrain. C’est presque comme un deuxième père pour moi, car je suis souvent en contact avec lui, je lui parle souvent de ce que je ressens, de ce qui est important pour moi. C’est sans aucun doute un élément clé pour toute l’équipe. Nous sommes tous unis. Lui et Simone Vagnozzi sont différents, mais leur association est incroyable, et je suis très heureux de les avoir »
Publié le mardi 21 octobre 2025 à 10:14