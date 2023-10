Il y a trois semaines et demi en finale à Pékin, Jannik Sinner battait Daniil Medvedev pour la première fois au bout de sept matchs.

Les deux hommes se retrou­vaient à Vienne ce dimanche, à nouveau en finale d’un ATP 500. Et pour la deuxième fois de suite, l’Italien a pris le dessus.

Sinner s’im­pose au bout d’un combat tita­nesque, au cours duquel les deux joueurs se sont rendus coup pour coup pendant plus de trois heures : 7–6(7), 4–6, 6–3.

La partie, extrê­me­ment serrée, s’est sans doute jouée lors du quatrième jeu inter­mi­nable du troi­sième set, sur le service de Medvedev. Un jeu remporté par Sinner après 32 points, 13 égalités et 9 balles de break ! Et pour­tant. Courageux, Medvedev a eu l’oc­ca­sion de debreaker à 3–5 mais a manqué le coche.

THE ITALIAN JOB 🏆@janniksin knocks down Medvedev in a 7–6(7) 4–6 6–3 epic to clinch the Vienna title !#erste­ban­kopen pic.twitter.com/PzgdgnG0OS