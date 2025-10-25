Face à Alex de Minaur, Sinner n’a pas tremblé mais par moments il a du « proposer la meilleure version de lui même » comme l’a expliqué justement Arnaud Di Pasquale, consultant sur Eurosport.
L’Australien a bien essayé de rester au contact mais la vitesse de sa belle n’a pas vraiment gêné le numéro 2 même s’il a été breaké alors que l’on pensait le duel déjà plié.
The outcome of this match is quite NID, but these two are delivering some FANTASTIC points pic.twitter.com/EOkYVRI1zg— José Morgado (@josemorgado) October 25, 2025
Au final, Jannik s’impose en deux manches : 6–3, 6–4.
En 12 duels, l’Australien présente un bilan plus que fatal avec 12 défaites et seulement un petit set pris, c’était cette année à Pekin.
Jannik a donc voulu remettre les pendules à l’heure après cette petite déconcentration…
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 16:51