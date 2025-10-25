Face à Alex de Minaur, Sinner n’a pas tremblé mais par moments il a du « proposer la meilleure version de lui même » comme l’a expliqué juste­ment Arnaud Di Pasquale, consul­tant sur Eurosport.

L’Australien a bien essayé de rester au contact mais la vitesse de sa belle n’a pas vrai­ment gêné le numéro 2 même s’il a été breaké alors que l’on pensait le duel déjà plié.

The outcome of this match is quite NID, but these two are deli­ve­ring some FANTASTIC points pic.twitter.com/EOkYVRI1zg — José Morgado (@josemorgado) October 25, 2025

Au final, Jannik s’im­pose en deux manches : 6–3, 6–4.

En 12 duels, l’Australien présente un bilan plus que fatal avec 12 défaites et seule­ment un petit set pris, c’était cette année à Pekin.

Jannik a donc voulu remettre les pendules à l’heure après cette petite déconcentration…