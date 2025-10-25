AccueilATPATP - VienneSinner, la 8ème finale en 10 tournois en 2025, rien que ça...
Face à Alex de Minaur, Sinner n’a pas tremblé mais par moments il a du « proposer la meilleure version de lui même » comme l’a expliqué juste­ment Arnaud Di Pasquale, consul­tant sur Eurosport. 

L’Australien a bien essayé de rester au contact mais la vitesse de sa belle n’a pas vrai­ment gêné le numéro 2 même s’il a été breaké alors que l’on pensait le duel déjà plié. 

Au final, Jannik s’im­pose en deux manches : 6–3, 6–4.

En 12 duels, l’Australien présente un bilan plus que fatal avec 12 défaites et seule­ment un petit set pris, c’était cette année à Pekin. 

Jannik a donc voulu remettre les pendules à l’heure après cette petite déconcentration…

samedi 25 octobre 2025

