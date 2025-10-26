La communication du joueur italien n’est pas toujours optimale comme on a pu le constater pour son annonce de forfait à la finale de la Coupe Davis.
Hier, alors qu’il déclarait que sa saison avait été plus que positive, il a même employé le mot « d’extraordinaire », Jannik a émis une affirmation qui peut prêter à des mauvaises interprétations.
« Si vous ne jouez pas pendant trois mois dans l’année et que vous manquez des tournois importants, c’est difficile d’être numéro un », si mathématiquement cela est tout à fait vrai, on a la forte impression que Jannik oublie qu’il était tout simplement accusé de dopage et que c’est un arrangement qui a permis de statuer sur une sentence plutôt clémente.
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 11:53