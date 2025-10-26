AccueilATPATP - VienneSinner ose une phrase très limite : « "Si vous ne jouez...
ATP - Vienne

Sinner ose une phrase très limite : « « Si vous ne jouez pas pendant trois mois dans l’année et que vous manquez des tour­nois impor­tants, c’est diffi­cile d’être numéro un »

La commu­ni­ca­tion du joueur italien n’est pas toujours opti­male comme on a pu le constater pour son annonce de forfait à la finale de la Coupe Davis. 

Hier, alors qu’il décla­rait que sa saison avait été plus que posi­tive, il a même employé le mot « d’ex­tra­or­di­naire », Jannik a émis une affir­ma­tion qui peut prêter à des mauvaises interprétations.

« Si vous ne jouez pas pendant trois mois dans l’année et que vous manquez des tour­nois impor­tants, c’est diffi­cile d’être numéro un », si mathé­ma­ti­que­ment cela est tout à fait vrai, on a la forte impres­sion que Jannik oublie qu’il était tout simple­ment accusé de dopage et que c’est un arran­ge­ment qui a permis de statuer sur une sentence plutôt clémente.

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 11:53

