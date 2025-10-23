Jannik Sinner est connu pour sa discré­tion lorsqu’il s’agit d’évoquer sa vie en dehors des courts. Après sa victoire expé­di­tive à Vienne face à Altmaier, l’Italien s’est pour­tant un peu confié sur sa famille, dont certains membres sont présents en Autriche.

« Disons que j’ai une famille vrai­ment simple, très ordi­naire. Ils ne peuvent pas toujours voyager avec moi quand je joue à l’étranger, mais ils font tout leur possible pour suivre mes matchs à distance. Je sais que mon père ne rate jamais une rencontre, alors j’essaie de donner le meilleur de moi‐même pour eux.

Je suis conscient de tous les sacri­fices qu’ils ont faits pour que je puisse être ici. J’essaie de rendre ce voyage le plus agréable possible, de profiter de l’ambiance de chaque match et de partager ces moments avec ceux qui m’accompagnent et prennent soin de moi. C’est ce qui me permet d’être plus à l’aise sur le court », a confié le numéro deux mondial avec son humi­lité habituelle.