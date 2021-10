Alors qu’il menait un 6–3, 5–2, Jannik Sinner a été emporté par la tornade Frances Tiafoe. Si d’ha­bi­tude l’Italien n’est pas le genre de joueur à cher­cher des excuses pour expli­quer une déroute, cela n’a pas été le cas cette fois‐ci.

Selon Jannik, Frances est allé beau­coup trop loin lors de ce duel en jouant constam­ment avec le public : « A mon avis, aujourd’hui Tiafoe est allé trop loin, il en a trop fait. C’est une chose quand le joueur essaie de faire un show pour faire un peu de spec­tacle, c’est une autre chose quand vous commencez à manquer de respect. » a explique l’Italien.

« Il y a eu beau­coup de moments dans le match où j’étais prêt à jouer et pour­tant j’ai dû attendre que Frances finisse le spec­tacle et soit prêt. J’aurais peut‐être dû « pousser » un peu plus l’ar­bitre de chaise pour le faire réagir. Maintenant, cela ne sert à rien d’y penser, mais je pense qu’il y a des limites à ne pas dépasser »